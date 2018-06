Beamte der Spurensicherung am Tatort in Cuxhaven (Niedersachsen). Quelle: Jens Potschka/Cuxhavener Nachrichten/dpa

Nach der Schreckensfahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven muss der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten siebenfachen Mordes. Der 29-jährige Fahrer soll am Sonntag vor einer Diskothek die Menschen angefahren haben.



Zeugen hatten gesagt, dass der Mann den Wagen gezielt in die Gruppe gelenkt hat. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Asylbewerber. Ein politisches Motiv halten die Ermittler für unwahrscheinlich.