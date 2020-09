Der Vorfall geschah im hessischen Volkmarsen.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Nach dem Zwischenfall mit Dutzenden Verletzten bei einem Rosenmontagszug in Nordhessen hoffen die Fahnder mehr über das Motiv des mutmaßlichen Täters zu erfahren. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle.



Am Montag war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt, darunter viele Kinder. Auch der Fahrer wurde verletzt. Über seinen Zustand und zur Frage, ob dieser vernehmungsfähig sei, wollte Badle keine Auskunft geben.