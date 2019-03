Fahrzeugprüfung bei einer Hauptuntersuchung.

Die Prüforganisation Dekra will künftig auch in China Autos unter die Lupe nehmen. Bei den Hauptuntersuchungen war bis vor kurzem ein Einstieg für internationale Firmen überhaupt nicht möglich. "Bis 2014 gab es das staatliche Monopol, seitdem wurde es sukzessive liberalisiert", sagte Dekra-Chef Stefan Kölbl.



Am 19. März eröffnet die erste Prüfstelle in Shenzhen, die zweite folgt in Peking. Die Dekra schätzt den Markt für Hauptuntersuchungen in China auf 30 Milliarden Euro jährlich.