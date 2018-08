Ausgebrannte Autos nach dem Unfall auf der Autobahn 3. Quelle: News5/dpa

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 sind nahe Nürnberg zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, raste eine 60-Jährige mit ihrem Auto in ein Stauende und schob zwei Fahrzeuge ineinander. Die beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf.



Zwei Männer konnten sich in letzter Sekunde retten - sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des zweiten Autos verbrannten. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin überlebten schwer verletzt.