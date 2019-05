Auto steckt nach Wasserrohrbruch in einem Loch einer Straße.

Quelle: Niels Draschaft/dpa

Durch einen Wasserrohrbruch hat sich in Rostock mitten in einer viel befahrenen Straße ein großes Loch aufgetan. Ein Auto ist darin versunken. Laut Polizei gelang es dem Fahrer, den Wagen in den Fluten unverletzt zu verlassen. Der gesamte Bereich sei abgesperrt.



Da das gebrochene Rohr in unmittelbarer Nähe zu einem Bahnübergang und den Gleisen liegt, sei auch der Bahnverkehr von Rostock in Richtung Stralsund und Rügen eingestellt worden. Es bestehe die Gefahr, dass die Gleise unterspült werden könnten.