Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann. Quelle: Webasto Group

Mit Panorama- und Schiebedächern hat der Autozulieferer Webasto in China jetzt erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. "Webasto macht inzwischen ein Drittel seines Konzernumsatzes in China - also gut eine Milliarde von 3,5 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr", sagte Vorstandschef Holger Engelmann in Stockdorf bei München.



Am Mittwoch will Webasto ein neues Werk in Guangzhou eröffnen, und "nächstes Jahr werden wir unsere 11. Dach-Fabrik in China bauen", so Engelmann.