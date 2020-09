Eine Statue der Justitia hält eine Waage. Symbolbild

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Wegen einer Attacke mit einem Auto vor dem britischen Parlament muss ein Terrorist lebenslang hinter Gitter. Der Mann war im August 2018 in Fußgänger und Fahrradfahrer gefahren und hatte zwei Menschen verletzt.



Nach Auffassung einer Richterin handelt es sich bei dem 30-Jährigen um einen Trittbrettfahrer, der allein handelte und sich von ähnlichen Taten inspirieren ließ. Sein Ziel sei es gewesen, so viele Menschen wie möglich zu töten und so Angst und Terror zu verbreiten.