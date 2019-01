Der Verdächtige war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen mehrfach in Menschenansammlungen gefahren - laut Reul in der festen Absicht, Ausländer zu töten. Dabei wurden nach neuen Angaben der Ermittler insgesamt acht Menschen verletzt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen mehrfachen Mordversuchs erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.



Der Mann hatte nach Ermittlerangaben in Bottrop mit seinem Auto eine 46-jährige Frau aus Syrien erfasst, die dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Nach einer Notoperation stabilisierte sich ihr Zustand. Der 48-jährige Ehemann der Syrerin und die beiden 16 und 27 Jahre alten Töchter wurden bei der Attacke ebenfalls verletzt.