In der Tat ist die Diskussion über nachhaltige Formen der Mobilität seit der "Fridays for Future"-Bewegung mit voller Wucht auf die gesellschaftliche und politische Tagesordnung hierzulande gekommen. Auch in den Autokonzernen bescheinigen viele Beobachter ein Umdenken. So erwartet die Initiative "Agora Verkehrswende" in den kommenden fünf Jahren von den europäischen Autoherstellern insgesamt rund 300 elektrisch voll- oder teilbetriebene Fahrzeugvarianten. "In der Autowirtschaft hat sich sehr viel getan in Richtung E-Mobilität", meint denn auch Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende. Der Think Tank der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation hat das Ziel, den Umbau zu einem klimafreundlichen und nachhaltigem Verkehrssystem zu fördern. "Wir stehen in der Dämmerung des Zeitalters der Elektromobilität".