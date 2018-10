Ein Großaufgebot von Feuerwehr und THW war im Einsatz. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Ein 40-Tonner ist auf der Autobahn 8 bei Bergen (Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter die Böschung hinabgestürzt. Der Sattelzug war in Richtung Salzburg unterwegs. "Der Lkw durchbrach die Leitplanke und einen Wildschutzzaun und kippte auf die Beifahrerseite", sagte eine Polizeisprecherin.



Dabei sei der Tank aufgerissen, so dass mehrere hundert Liter Diesel in die Erde sickerten. Geladen hatte der Lkw rund 20 Tonnen Fleisch. Der 30-jährige Fahrer wurde verletzt.