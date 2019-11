Ein Starenschwarm. (Symbolbild)

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Schwarm Stare ist am Wochenende mit Fahrzeugen auf der Autobahn in Baden-Württemberg zusammengeprallt. Auf der Fahrbahn bei Hohenstadt lagen viele tote und verletze Tiere, einige Autofahrer hielten laut Polizei an und kümmerten sich um die Vögel.



Das sorgte für gefährliche Situationen auf der vielbefahrenen Autobahn. Unfälle wurden der Polizei aber nicht gemeldet. Herbeigerufene Autobahnpolizisten entfernten später noch 25 bis 30 tote Stare von der Fahrbahn.