Denn noch immer ist unklar, was den Einsturz der Autobahn verursacht hat. Klar ist nur, dass die rund 80.000 Betonsäulen, die beim Bau in das Moor getrieben wurden, teilweise weggeknickt sind. Offensichtlich waren sie nicht stark genug. Das damals verwendete Verfahren war nicht für den speziellen Untergrund erprobt und wurde auch später bei vergleichbaren Bedingungen nicht mehr angewendet. Aber das Verfahren war günstiger als der Bau einer Brücke. Und das könnte, so ist unter vorgehaltener Hand zu hören, der wahre Grund sein: Angesichts der vielen Einheits-Verkehrsprojekte waren Anfang des neuen Jahrtausends die Kassen der Straßen- und Schienenbauer ziemlich leer, die günstigste Lösung wurde gewählt. Die teurere (Brücken-)Lösung wird jetzt umgesetzt. Wer billig kauft, zahlt zweimal.