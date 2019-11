Mitarbeiter des Konsortiums A1 mobil. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle will heute seine Entscheidung zur Klage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund bekanntgeben. In dem Berufungsverfahren geht es um die Forderung des Unternehmens, 778 Millionen Euro nachgezahlt zu bekommen.



A1 mobil betreibt einen Abschnitt der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen. Das Konsortium verlangte von der Bundesrepublik - vertreten durch Niedersachsen - nachträglich Millionen an zusätzlichen Vergütungen, weil Mauteinnahmen geringer ausfielen als erwartet.