Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte: "Nach dem schrecklichen Brückeneinsturz sende ich den Menschen in Genua und in Italien meine Anteilnahme. Zusammen mit vielen Deutschen bin ich in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen." Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb ebenfalls bei Twitter von "schockierenden Bildern aus Genua".



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bot der italienischen Regierung Hilfe an. "Frankreich ist an der Seite Italiens" und "hält sich bereit, jede notwendige Hilfe zu leisten". Seine Gedanken seien bei den Opfern, den Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk, hieß es in seiner auch ins Italienische übersetzten Twitter-Botschaft.