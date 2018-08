Blick auf die teilweise eingestürzte Morandi-Autobahnbrücke. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Mit einer Trauerfeier wird heute in Genua der Opfer des Einsturzes der Autobahnbrücke gedacht. Teilnehmen soll unter anderem der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte.



Auch in anderen Städten des Landes wird getrauert: An allen Flughäfen soll es um 11.30 Uhr eine Schweigeminute geben. In Rom gehen zwischen 22.00 und 23.00 Uhr an historischen Bauwerke die Lichter aus. Die EU-Kommission lässt als Zeichen der Solidarität mit Italien vor ihren Gebäuden halbmast flaggen.