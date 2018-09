Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg (Archivbild) Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Auch in der Hauptreisezeit in den Sommerferien müssen Autofahrer sich auf den Autobahnen im Norden auf Baustellen gefasst machen. Betroffen sind auch die Hauptrouten der Urlauber Richtung Küste sowie in den Süden, wie die Straßenbaubehörden mitteilen.



So werde die A7 in Niedersachsen praktisch durchgehend sechsstreifig ausgebaut. Um bei der Fahrt in den Urlaub nicht in die Staufalle zu geraten, rät der ADAC, früh am Morgen oder in den späten Abendstunden zu fahren, wenn wenig los ist.