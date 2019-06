Die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen hat sich in den vergangenen vier Jahren fast verfünffacht auf gut 83.000. Das sind gerade einmal 0,2 Prozent des gesamten Pkw-Bestandes. Dennoch: Europaweit sind batteriegetriebene Wagen auf dem Vormarsch, weil die Autobauer die schärferen Klimavorgaben erfüllen müssen und in immer mehr Metropolen Einschränkungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gelten. Mit dem steigenden E-Absatz kann der Ausbau aber nicht mithalten.



Das Verhältnis von Ladestationen zu E-Autos verschlechtert sich zusehends. Kamen 2015 in Europa statistisch noch 6,1 Wagen auf einen Ladepunkt, so zählte Alix Partners 2018 sieben Stromer je Steckdose. Noch schlechter war das Verhältnis in den USA mit 19,7 (2015: 12,6) Autos je E-Zapfsäule. In China, wo die Elektromobilität am stärksten wächst, waren es immerhin je 7,6 (5,3).



Nach Meinung von Analysten könnten die Verzögerungen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur zum Problem für die Autobauer werden, denen beim Verfehlen der CO2-Vorgaben hohe Strafen drohen. Die drei deutschen Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen mit großen Standorten der Automobilindustrie dringen darauf, die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität zu verbessern. Sie fordern - neben anderen Maßnahmen - einen bedarfsgerechten Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladesäulen bis Ende 2020.



Volkswagen, der in den nächsten Jahren zum führenden Anbieter von Elektroautos aufsteigen will, um die Dieselkrise vergessen zu machen, will erreichen, dass die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angekündigte zusätzliche Milliarde zur Förderung von Ladestationen möglichst bald freigegeben wird. Und auch wenn die Gelder fließen, ist längst nicht sicher, dass damit auch das Vertrauen der Autokäufer in die E-Mobilität zunimmt und der Absatz wie erhofft neuen Schub erhält.



Quelle: Reuters