Afghanische Soldaten patrouillieren in Kabul.

Quelle: Rahmat Alizadah/XinHua/dpa

Bei einem zweiten Anschlag innerhalb von zwei Tagen sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens vier Menschen getötet worden. Ziel der Autobombe sei der Fahrzeugkonvoi einer internationalen Organisation gewesen, teilten die Behörden mit. Wer hinter der Tat stand, ist bisher unklar.



Bereits am Donnerstag waren bei einem Anschlag auf eine Militärakademie in Kabul mindestens sechs Menschen getötet worden. Dazu bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS).