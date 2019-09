Sicherheitspersonal trifft am Ort der großen Explosion ein.

Quelle: Nishanuddin Khan/AP/dpa

Nach dem Autobombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul in der Nähe des "Green Village" für Ausländer ist die Zahl der getöteten Menschen Behördenangaben zufolge auf mindestens 16 gestiegen. Mindestens 119 weitere Menschen seien verletzt worden.



Wohnhäuser seien schwer beschädigt worden. Die Polizei habe zudem 400 ausländische Staatsbürger aus dem "Green Village" an einen sicheren Ort gebracht. Durch die Autobombe sei auch eine Tankstelle explodiert und in Brand geraten, heißt es aus dem Innenministerium.