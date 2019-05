Model S von Tesla. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Ein virales Video von einem brennenden Model S in Schanghai bringt den US-Elektroautobauer Tesla unter Druck. In dem Clip ist zu sehen, wie der in einem Parkhaus abgestellte Tesla in Flammen aufgeht und ausbrennt.



Tesla kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Es sei bereits ein Team nach Schanghai entsandt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand habe es keine Verletzten gegeben. Bereits 2013 hatte es eine Häufung von Batteriebränden gegeben, auch danach kam es vereinzelt zu solchen Vorfällen.