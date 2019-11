Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte etwa Volkswagen mit dem modularen Elektro-Baukasten - und das erste Produkt ist die ID.3 - ganz nach vorne fahren. Wenn die Qualität dieser Fahrzeuge tatsächlich so gut ist, wie man hofft, dann kann man aufholen. Ganz vorne ist sicherlich Tesla. Die chinesischen Hersteller sind sehr stark, und dann kommt Volkswagen. Die anderen Hersteller BMW und Daimler werden in den nächsten Jahren Produkte entwickeln und auch an den Markt bringen, sodass man da auch wieder an die vorderste Position kommen kann.