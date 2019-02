Autos stehen in Bremerhaven zur Verschiffung bereit.

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Mögliche US-Sonderzölle auf Autos könnten laut dem ifo-Institut die deutschen Autobauer empfindlich treffen. Sollten die USA die Importzölle dauerhaft um 25 Prozent erhöhen, könnten sich die deutschen Autoexporte in die USA fast halbieren, so das Institut.



Bis Sonntag will das US-Handelsministerium entscheiden, ob der Import von Autos die nationale Sicherheit beeinträchtigt. Sollte dies der Fall sein, könnte Präsident Donald Trump binnen 90 Tagen entscheiden, ob er Sonderzölle erheben will.