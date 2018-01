Denn zum Anschaffungspreis kommen die teuren - und raren - Zulassungen, die in einer Art Auto-Poker zweimal monatlich per Auktion vergeben werden. Bis zu 75.000 Euro können die kosten, begrenzt für zehn Jahre. So kontrolliert der kleine Inselstaat streng, wie viele PKW jährlich auf die Straßen dürfen. Mit Erfolg. "In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen zurück gegangen", erklärt Der-Hong. Parkgebühren sind astronomisch hoch - und in der gesamten Innenstadt wird an elektronischen Maut-Brücken kassiert.