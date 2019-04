ADAC rechnet zum Beginn der Osterferien mit vollen Straßen.

Quelle: Axel Heimken/dpa

In vielen Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien für Schüler. Auf dem Weg gen Süden und an die Küste müssen die Autofahrer deswegen viel Geduld aufbringen. Die Osterferien starten unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Hessen.



Rund 400 Baustellen bundesweit werden zusätzlich für Behinderungen auf den Fernstraßen sorgen, sagte eine ADAC-Sprecherin. Ein Stauchaos auf den Autobahnen erwartet der Automobilclub aber nicht.