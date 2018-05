Viele Autofahrer fahren ohne grüne Plakette in Umweltzonen. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

In vielen Städten drohen Diesel-Fahrverbote - doch schon jetzt sind tausende Autofahrer nicht mit den vorgeschriebenen Plaketten in den Umweltzonen unterwegs. So fahren zum Beispiel im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etliche Autobesitzer ohne grüne Plakette in Umweltzonen ein, wie Ordnungsämter und Polizei berichten.



Die Stadt Köln erfasste im vergangenen Jahr etwas mehr als 11.000 Verstöße. Deutlich mehr Umweltsünder gab es in Aachen mit fast 29.000 Fällen.