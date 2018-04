Die Polizei hatte Kontrollen durchgeführt. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Treffen der Autotuningszene in Nordrhein-Westfalen am sogenannten "Car-Freitag" sind laut Polizei friedlich verlaufen. In Paderborn hatten sich bereits am Donnerstag rund 400 Autofans mit ihren oftmals tiefergelegten und leistungsgesteigerten Fahrzeugen getroffen.



Auch in Bochum, wo die Szene traditionell auf einem Parkplatz nahe der A 40 zusammenkommt, sei alles ruhig geblieben. Friedlich blieb es aus Sicht der Polizei auch bei Treffen in Wuppertal, Dortmund und in Geldern im Kreis Kleve.