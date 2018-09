Teile unseres Central Parks haben sich in den vergangenen hundert Jahren in einen Highway verwandelt. Bürgermeister de Blasio

Angst überfahren zu werden, braucht Nancy ab sofort nicht mehr zu haben. Der Central Park wird pünktlich zu Beginn der New Yorker Sommerferien am 27. Juni autofrei. "Parks sind für Menschen da, nicht für Autos", so Bürgermeister de Blasio. "Teile unseres Central Parks haben sich in den vergangenen hundert Jahren in einen Highway verwandelt. Heute holen wir uns unseren Park zurück."