Die Wissenschaftler der Universität Duisburg/Essen prognostizieren schwierige Zeiten für die deutschen Autohersteller: "Das Jahr 2019 wird weltweit für die Autoindustrie mit mehr Stress verbunden sein als 2009", schreiben sie in ihrer Analyse. Im laufenden Jahr würden die Fahrzeugverkäufe - konservativ geschätzt - weltweit um mehr als vier Millionen Neuwagen gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Damit sei der Rückgang global doppelt so groß wie mitten in der Weltfinanzkrise.



Einer der Hauptauslöser für diese Entwicklung sei die Unsicherheit durch die Zollkriege und Sanktionen von US-Präsident Donald Trump. Selbst wenn die Zölle wieder aufgehoben würden, könnte es Monate dauern, bis sich der Markt wieder erholt. Perspektivisch dürfte das für das kommende Jahr geplante große Ausrollen der deutschen E-Auto-Flotte aller Hersteller mitten in einer Rezession stattfinden. Die Autobauer wünschen sich aber wohl lukrativere Zeiten, um die - so überhaupt vorhandenen - geringen Gewinnmargen bei Elektroautos über gute Verkaufszahlen und Vollauslastung der Produktion einzufahren.