Die EU will bis 2030 deutlich klimafreundlichere Autos auf die Straße bringen. Neuwagen sollen dann im Schnitt 37,5 Prozent weniger Kohlendioxid in die Luft blasen als 2021. Auf diese CO2-Grenzwerte einigten sich die EU-Staaten, das Europaparlament und die EU-Kommission.



Zu schaffen sind diese Vorgaben nur, wenn neben Benzin- und Diesel-Autos auch Fahrzeuge ohne Emissionen verkauft werden, also etwa reine Elektroautos. Die Autoindustrie kritisierte die Bestimmungen umgehend als überzogen.