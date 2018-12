Carlos Ghosn bleibt in Untersuchungshaft. Archivbild

Quelle: Kimimasa Mayama/EPA/dpa

Für den in Japan in Untersuchungshaft sitzenden früheren Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, schwindet die Hoffnung auf eine baldige Freilassung auf Kaution.



Die Staatsanwaltschaft in Tokio erhob neue Vorwürfe gegen den Automanager und erließ zum nunmehr dritten Mal Haftbefehl. Das berichteten japanische Medien. Ghosn soll nun auch private Investitionsverluste in Höhe von 1,8 Milliarden Yen (14 Millionen Euro) auf seinen früheren Arbeitgeber übertragen haben.