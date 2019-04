Bosch sieht Automarkt in China nicht gesättigt. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Der Chef der Bosch-Kfz-Sparte hält China weiterhin für den wichtigsten Markt der Autoindustrie, auch wenn sich die Nachfrage dort in diesem Jahr schwächer entwickele. "Das Potenzial und die Chancen für Bosch in China bleiben mittel- und langfristig dennoch enorm", sagte Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung in Stuttgart.



Der Markt ist nach Einschätzung des Autozulieferers weit von einer Sättigung entfernt. Während in Deutschland 690 Autos auf 1.000 Einwohner kämen, seien es in China nur 170.