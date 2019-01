VW hat in den USA ein Absatzplus eingefahren. Archivbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Nach dem Absatzeinbruch im Zuge des Abgas-Skandals hat Volkswagen seine US-Verkäufe 2018 das zweite Jahr in Folge gesteigert. Dank gefragter SUV-Modelle wurden dort insgesamt 354.064 Pkw mit dem VW-Logo an die Kundschaft gebracht, wie VW mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Auch BMW setzte im vergangenen Jahr in den USA nach eigenen Angaben mehr Autos ab. Wegen des Erfolgs bei SUV-Modellen stieg der Absatz um 1,7 Prozent auf 311.014 Autos.