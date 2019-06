Güterzüge mit Neufahrzeugen. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im vergangenen Monat zum ersten Mal seit acht Monaten nicht gesunken. Im Mai stiegen laut Branchenverband Acea die Neuzulassungen in der Europäischen Union im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent auf gut 1,4 Millionen.



In Deutschland erhöhte sich die Zahl um 9,1 Prozent auf knapp 333.000 Autos. Bergab ging es vor allem in Großbritannien. Dort wurden knapp 184.000 Autos und damit 4,6 Prozent weniger verkauft.