IAA-Besucher am VW-Messestand

Quelle: Silas Stein/dpa

Die Automesse IAA in Frankfurt hat in diesem Jahr so wenige Besucher angelockt wie seit Jahren nicht. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) zählte gut 560.000 Besucher, wie dieser zum Abschluss der Messe mitteilte.



Bei der letzten Auflage der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) vor zwei Jahren waren es 810.000 Besucher. Den diesjährigen Einbruch führte VDA-Präsident Bernhard Mattes unter anderem darauf zurück, dass wichtige Hersteller ferngeblieben waren. Die Zahl schrumpfte von fast 1.000 auf 838.