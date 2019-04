Und der chinesische Automarkt zeigt erhebliche Bremsspuren. So rechnet das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach für das laufende Jahr mit einem Rückgang von fünf Prozent. Bereits im vergangenen Jahr sind die Autoverkäufe in China gesunken - und zwar zum ersten Mal seit über 20 Jahren.