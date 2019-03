Google und China investieren stark in Roboterautos. Da ist das Risiko hoch, dass man den Anschluss verliert. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer

Das erstaunt angesichts der Tatsache, dass erst vor wenigen Tagen zwei Erzrivalen der Branche eine Allianz geschmiedet haben - just in diesem Bereich. Denn autonomes Fahren verbuchen Experten gemeinhin unter der Kategorie Zukunftstechnologie. Deswegen wollen Daimler und BMW in diesem Bereich aufholen und haben sich aufgrund der notwendigen hohen Investitionen zusammengeschlossen. "Mich verwundert, dass Volkswagen sich in dieser Hinsicht nicht mit Daimler und BMW zusammen tut", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. "Google und China investieren stark in Roboterautos. Da ist das Risiko hoch, dass man den Anschluss verliert".