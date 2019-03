Dahlmann: Die entscheidenden Innovationssprünge kommen aus dem zivilen Sektor. Google und Co. sind die Unternehmen, an denen man ablesen kann, wie weit ein Land ist. Natürlich gibt es in der Entwicklung auch militärische Akteure, und am liebsten würden die auch die Experten einkaufen. Allerdings zahlt das Militär in den meisten Fällen deutlich weniger.