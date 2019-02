Bei Level 3 kann sich der Fahrer in bestimmten Situation wie auf der Autobahn bereits vom Fahrgeschehen abwenden und beispielsweise einen Film schauen. Allerdings muss er in der Lage sein, innerhalb von Sekunden das Steuer zu übernehmen, wenn beispielsweise eine Baustelle kommt. BMW will diese Technik ab 2021 an die Kunden bringen.