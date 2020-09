Hyundai (Archiv)

Der Ausbreitung des Coronavirus wird zum Problem der globalen Lieferketten. Ein Beispiel ist die Autoindustrie - der südkoreanische Hersteller Hyundai kündigte an, seine gesamte heimische Produktion noch in dieser Woche auszusetzen. Grund sind fehlende Teile aus China.



Insgesamt betreibt Hyundai sieben Fabriken in Südkorea, weltweit sind es 13 Werke. 2019 wurden 4,4 Millionen Fahrzeuge verkauft, etwa 1,8 Millionen liefen in Südkorea vom Band. In China ist Wuhan ein Zentrum der Autoindustrie.