Auf Bundesebene gibt es ebenfalls Initiativen für eine Vereinfachung der Sprache. In Münster gibt es bereits seit 2009 den "Spaß am Lesen"-Verlag, der inzwischen rund 50 Romane in einfacher Sprache herausgibt. Darunter sind Hausautoren, die sich darauf spezialisiert haben. Andere Romane wie Wolfgang Herrndorfs "Tschick" oder eine Biografie über Anne Frank werden in einfache Sprache übersetzt.