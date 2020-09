Autos und Lkw im morgendlichen Berufsverkehr. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

In der EU geht die Nachfrage nach Dieselautos weiter zurück - die Verkaufszahlen von E-Autos steigen dagegen. 29,5 Prozent aller im vierten Quartal 2019 registrierten Wagen liefen mit Dieselantrieb, zeigen Zahlen vom Autoverband Acea. Das sind 3,7 Prozent weniger als 2018.



Das Interesse an elektrisch betriebenen Autos dagegen stieg um gut 81 Prozent. Allerdings von einer überschaubaren Basis aus - so waren es im vierten Quartal 2019 insgesamt 156.805 neu registrierte E-Autos oder 4,4 Prozent.