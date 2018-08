Der Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt London. Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Londoner City will ein faktisches Verbot für Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor testen. Das teilte die Verwaltung des Finanzdistrikts mit.



Demnach soll ab April 2019 zunächst der südliche Teil der Moor Lane für Fahrzeuge gesperrt werden, die nicht mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet sind. Zusätzlich gibt es in der Innenstadt auch Gebühren für ältere Fahrzeuge. Grund für den Pilotversuch ist die hohe Abgasbelastung in den Straßenschluchten des Londoner Zentrums.