Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Umweltministerin Svenja Schulze hat die Autoindustrie zu verstärkten Anstrengungen für bessere Luft in Städten aufgefordert und will eine blaue Plakette möglichst verhindern. Die SPD-Politikern sagte:



"Plaketten machen nur Sinn, wenn man Fahrverbote hat. Aber wenn wir jetzt nur über Fahrverbote reden, ändert sich technisch erst einmal nichts, die Autos werden nicht sauberer und fahren woanders weiter." Die Industrie stehe in der Verantwortung, damit die Autos spürbar sauberer werden.