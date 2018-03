Wie war das noch gleich mit dem Träumen? Natürlich geht es bei unserer Mobilität heute und in Zukunft um vernünftige Lösungen. Genau solche will uns die Automobilindustrie auf den großen Shows der Welt ja auch zeigen. Und drum herum sind da eben noch die dicken, schnellen, unerschwinglichen Dinger, die für die meisten von uns ohnehin so weit weg sind, dass Träumen einfach okay ist. Völlig egal, was sie verbrauchen - die meisten kommen doch eh in Sammlungen.