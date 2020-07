Werk Straubing macht dicht

Autozulieferer Harman in Straubing

Quelle: Armin Weigel/dpa

Der Autozulieferer Harman will sein Werk in Straubing schließen. 625 Stellen fielen weg, 25 Stellen würden verlagert, teilte der Autoradio- und Navi-Hersteller mit. Außerdem würden an anderen deutschen Standorten 130 Arbeitsplätze gestrichen. Harman gehört zum koreanischen Samsung-Konzern und beschäftigt weltweit 30.000 Mitarbeiter.



Die bayerische IG Metall kündigte Widerstand an. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) bat die Unternehmensleitung, ihre Pläne zu überdenken.