Airbus A350 von Qatar Airways. Archivbild

Quelle: Stringer/epa/dpa

Der Chef der staatlichen katarischen Fluggesellschaft Qatar Airways, Akbar Al-Baker, strebt eine Beteiligung an der Lufthansa an. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gern machen", sagte der Manager am Rande eines Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Doha.



In einem ersten Schritt könne er sich zumindest eine "Partnerschaft" vorstellen. Qatar Airways interessiere sich zudem für eine Präsenz in Hannover, erklärte Al-Baker.