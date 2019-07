Natürlich ist der Einfluss von James Camerons 'Avatar' auch nach einem Jahrzehnt so groß wie eh und je. Disney-Co-Chef Alan Horn

"Avatar" erschien vor zehn Jahren. "Avengers: Endgame" kam Ende April in die Kinos und spielte allein in Nordamerika am ersten Wochenende seines Erscheinens 357 Millionen Dollar ein; weltweit waren es 1,2 Milliarden Dollar. Bei seiner Veröffentlichung brach der Film der Regisseure Anthony und Joe Russo einen weiteren Rekord. Er wurde in 4.662 Kinos in den USA und Kanada gezeigt - so vielen wie nie ein Film zuvor. Die Rechte an beiden Filmen liegen beim Disney-Konzern, nachdem dieser die für "Avatar" verantwortliche Produktionsfirma 21st Century Fox übernommen hat.



Auch die Marvel Studios gehören zu Disney. Die Produktionskosten des vierten und letzten Kapitels der "Avengers"-Reihe rund um die Abenteuer von Iron Man, Hulk und Thor lagen bei rund 5.00 Millionen Dollar. Der Film wartet mit spektakulären Kampfszenen, Spezialeffekten sowie witzigen und dramatischen Momenten auf und ist hochkarätig besetzt: Unter anderem spielen Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson und Bradley Cooper mit. Alan Horn, Co-Vorsitzender von Disney, dankte "Fans auf der ganzen Welt", die dem Film zu diesem "historischen" Ergebnis verholfen hätten. "Natürlich ist der Einfluss von James Camerons 'Avatar' auch nach einem Jahrzehnt so groß wie eh und je", fügte er hinzu. Die "erstaunlichen Erfolge" der beiden Werke seien ein Beweis "für die Macht von Filmen".