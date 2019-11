Unter den Studienteilnehmern, die in einkommensarmen Familien aufwuchsen, liegt der Anteil derer, die auch als junge Erwachsene in Armut leben bei 36 Prozent. Kinder, die nicht in einer armutsgefährdeten Familie groß werden, kommen hingegen auch später kaum mit Armut in Berührung. Knapp 70 Prozent hatten der Untersuchung zufolge zu keinem Zeitpunkt materielle Not erlebt.