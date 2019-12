Schulten: In Deutschland wird etwa jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig aufgelöst. Tatsächlich ist die Abbruchquote in den Handwerksberufen besonders hoch, wo mehr als jeder Dritte seine begonnene Ausbildung nicht beendet. Dies liegt zum Teil sicherlich auch an der vergleichsweise besonders niedrigen Ausbildungsvergütung in manchen Handwerksbereichen wie z.B. dem Bäcker- oder dem Friseurhandwerk.