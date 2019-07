Die BA ist die Behörde der staatlichen Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und unterliegt der Rechtsaufsicht des Bundesarbeitsministeriums. In ihren Aufgabenbereich fallen unter anderem die Arbeitslosenversicherung, die Jobvermittlung, Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Berufsberatung oder die Förderung der beruflichen Bildung. Ferner zahlt sie - als Familienkasse - das Kindergeld.



Organisatorisch gliedert sich die BA in die Zentrale in Nürnberg, zehn Regionaldirektionen und 156 Agenturen für Arbeit. Zudem haben die Agenturen zusammen mit Landkreisen und kreisfreien Städten 302 Jobcenter. Dazu kommen die Familienkassen mit rund 100 Standorten. Die Behörde zählt rund 95.000 Beschäftigte.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit